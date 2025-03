Mari Kalkun ja Eesti rahvusmeeskoor jagavad esimest korda lava

Sooloalbum "Stoonia lood" ilmus 2023. aastal, tuues kuulajani vanad eesti müüdid ja nüüdisaegse võro luule, lennutades need Mari Kalkuni isikliku helikeele ja jutuvestmisoskuse kaudu otse tänapäeva maailma probleemide tulipunkti.

Albumi keskseks teemaks on inimese vastuoluline suhe loodusega ning kokku saavad ürgne ja elav pärimus. Mitmed plaadi tekstid on loonud tänapäeva eesti ja võro luuletajad ning Mari Kalkun ise. Albumi pealkiri "Stoonia lood" viitab müütilise omailma loomisele sõnas ja helis.

Albumi kaasprodutsent on hinnatud Suurbritannia muusik Sam Lee ning albumi andis välja mainekas Suurbritannia plaadifirma Real World Records.

Mari Kalkun on oma soolokontsertidega esinenud enamikus Euroopa riikides ja Jaapanis ning pälvinud rohkelt rahvusvahelise meedia tähelepanu. Lauljataril ja loojal on lugusid, mida võibki toimelt võrrelda loitsudega: need võivad rahustada, ergutada, tantsitada ja ravida. Seda kõike suutsid ja tegid lauluga ka meie kunagised esivanemad.