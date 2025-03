Kohtla-Järvel etendub balletimaailma kuulsamaid teoseid "Tuhkatriinu"

Austusavaldusena kaunile pärandile, mille on jätnud originaalkoreograafia autor Marius Petipa, on lavastus üles ehitatud klassikalisele koreograafiale koos kerge neoklassitsistliku vimkaga, mis kuulub kõigi Cristiano Principato lavateoste juurde.

Täispikka balletietendust näeb Kohtla-Järve kultuurikeskuses väga harva − kultuurikeskuse direktori Svetlana Korotkova sõnul ütlevad korraldajad tavaliselt, et siinne lava on selliste lavastuste jaoks liiga väike. Korotkova loodab, et eelolev etendus selle väljakujunenud stereotüübi kummutab.

"Lavastaja ja meeskond käisid hiljuti kohapeal, mõõtsid lava üle ning kinnitasid, et dekoratsioonid mahuvad ära küll ja suurt etendust siin näidata on täiesti reaalne. Meil on siiralt hea meel, et linnaelanikud ja balletikunsti austajad ei pea kuskile kaugele sõitma, vaid saavad siinsamas vaadata maagilist armastuse, hoolivuse ja muinasjutulise muutumise lugu, mis tuletab meelde headuse jõudu meie maailmas," rääkis Jermakova.