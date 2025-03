Karolina ja Hans Christian Aavik tähistavad Jõhvis oma kümneaastast muusikalist teekonda

Narvas sündinud Karolina Aavik on tunnustatud ja rahvusvaheliselt hinnatud Eesti pianist, kes on pühendunud peamiselt kammermuusikale ning esineb regulaarselt Eestis ja erinevates Euroopa mainekates kontserdisaalides ja festivalidel.

Hans Christian Aavik on üks väljapaistvamaid Eesti viiuldajaid, kes on oma mitmekülgse stiili ning selgelt eristuva kõlaga tähelepanu äratanud nii Eestis kui ka mitmel pool mujal Euroopas. Ajakiri Gramophone on nimetanud teda tõusvaks täheks, tunnustades tema sügavat intellekti ja uudishimu, mida täiendab ekstravertne karisma.