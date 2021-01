Turu-uuringute ASi poolt ERRi tellimusel tehtud uuringust ilmneb, et Keskerakonna toetus on Ida-Virumaal vähenenud järjepidevalt ja kiiresti. Septembris oli toetuse protsent 49, oktoobris 43, novembris 35, detsembris 30 ja jaanuaris kõiges 21 protsenti. Mõned aastad tagasi ulatus Keskerakonna populaarsus maakonnas 60-70 protsendini.

Üks Ida-Virumaa staažikamaid keskerakondlasi, praegu Eesti omavalitsuste liidu tegevdirektori ametis olev Veikko Luhalaid sõnas, et sellise tulemuseni on viinud sündmuste jada. "Inimestel ei ole jäänud tähelepanuta Narva segadused, see kuritegelik jama, mis seal oli. Lisaks omavaheline kemplemine. Kui ühed hakkavad parajasti võimule saama, siis teised hakkavad kiiresti Keskerakonda astuma ja siis üks piirkond võtab nad vastu ja Tallinn ei võta," tõi Luhalaid näiteid olukordadest, mille keskerakondlased võiksid omavahel selgeks rääkida.