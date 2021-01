"Põldude rajamine on hävitanud viimase saja aasta jooksul Eesti ürgloodust sadu kordi suuremal alal, kui seda on teinud põlevkivikarjäärid, kuhu hiljem on mets istutatud. Meenutagem kas või ühe tuntuma soomaastike kaotaja, Vargamäe Andrese kraavide kaevamisi.