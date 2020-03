Koroonakahtlus: kuidas kohalik kogukond mu haiglasse toimetas

Pikemalt mõtlemata kargasin õue ja küsisin, kui palju ruumi koroonaprooviks tarvis on. Vabandasin, et mul nimelt käib toas praegu korruptsiooniprotsess ja oleks ebasoovitatav, kui kohtusaalis samal ajal keegi mu nina kallal urgitseb.

Õnneks ei vaja koroonaproovi võtmine palju ruumi ja saime selle mu poolteise ruutmeetri suuruses tuulekojas ära teha. Kui keegi arvab, et vereproovi andmine on vastik, siis ei tea ta midagi koroonaproovist, kus su ninaauku topitakse uskumatult pikk ora, nii et see tahab peaaegu kõrvast välja tulla, ja keerutatakse seal, lennutades su silmadest sädemeid.

Prillide, maski ja kilemantli taha peitunud proovivõtja ise, kes meenutas oma varustuses veidi hiidrohutirtsu, teatas, et vastuse saamine võib võtta aega kuni neli päeva − kogu see aeg tuleb püsida kodus ja oodata. Kui tulemus on positiivne, helistab terviseamet mulle ise tagasi, kui negatiivne, siis ei helista, sel juhul näeb vastust internetist.

Sellest hetkest hakkasin ärevusega reageerima igale telefonihelinale, vaadates, kas tegu on tundmatu numbriga või ei, ja iga poole tunni tagant külastama kodulehte digilugu.ee, et näha, ega juhtumisi pole sinna vastust ilmunud.

Aga samal ajal asusid lõputus kogukondlikus suhtevõrgustikus tööle õde Anamnees ja doktor Diagnoos. Väga kiiresti hakkasid minuni kohalike nähtamatute uudisteankrute vahendusel jõudma teated sellest, et mu proov on teadaolevalt positiivne.

Samal päeval kogunes Toila valla kriisikomisjon, kus minust kui koroonakahtlasest ametlikult teada anti, mis sai ka põhjuseks, et Toila gümnaasium juba järgmisest päevast ehk reedest kinni pandi (üle riigi suleti koolid esmaspäevast).

Kuni ma oma testi tulemusi ootasin, tegid kohalikku meditsiiniavalikkust esindavad õde Anamnees ja doktor Diagnoos jätkuvat tänuväärset tööd. Tajusin aina selgemalt, kuidas nad on avalikku ruumi üles riputanud oma isikliku versiooni minu haigusloost ja aina usinamalt selle lahtreid täidavad.

Mu telefon ei jõudnud neil tundidel jahtuda, sest tuttavate tuttavate mittetuttavadki teadsid, et olen Ida-Virumaa esimene koroonahaige. Paljudel neil, kellega viimastel päevadel olen kokku puutunud, olid närvid ilmselgelt läbi. Sest sisuliselt olin ma surmaviiruse kandja, kes on kõik enda ümber ohtu seadnud, ja tegelikult oleks õige mind kohapeal selle eest maha lüüa!

Kohalikud infobürood töötasid samal ajal väsimatult edasi. Kooliõpilaste veebisuhtlusgruppi ilmus teade, et lisaks minu koroonapositiivsusele on viiruse rünnaku ohvriks langenud ka mu poeg.

Õhtul teatas kolleeg Matti (kes oli meiega koos sellel pressipeol), et minu koroonadiagnoos on lained löömas juba Jõhvi meditsiinihuvilistes elanikkonnakihtides. Nemad on veelgi informeeritumad, sest esitavad ümberlükkamatuid väiteid selle kohta, et mind on juba haiglasse viidud. Et siis raske juhus.

Kujutasin sel hetkel ette, kuidas kohalik doktor Diagnoos näeb vaimusilmas mind haiglavoodis tilguti ja muude aparaatide külge aheldatuna, vihasest viirusest puretud keha agoonias visklemas...

Ja äkki telefonikõne. Reede õhtul kell 19.57. Tundmatult numbrilt. Hetk on ärev. "Tere õhtust. Mina helistan teile terviseameti Ida regionaalosakonnast. Mulle tuli nüüd see tabel testide tulemustega, mis Ida-Viru haiglas tehti... Teie proov oli negatiivne."