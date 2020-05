Erik Gamzejev: põlevkivitööstuse tapamajja sõidutamisega oleks rumal kiirustada

Kui võtta ette põlevkivitööstusele tehtavad etteheited, siis saab suuremat osa neist üle kanda ka põllumajandusele.

Põldude rajamine on hävitanud viimase saja aasta jooksul Eesti ürgloodust sadu kordi suuremal alal, kui seda on teinud põlevkivikarjäärid, kuhu hiljem on mets istutatud. Meenutagem kasvõi ühe tuntuma soomaastike kaotaja, Vargamäe Andrese kraavide kaevamisi.

Nii nagu kriisiajal püüavad põllumehed viimase võimaluseni oma hea karja kombinaati viimist ära hoida, tasub ka põlevkivitööstusel aidata kriisiaeg üle elada.

Põllumajandus on tugeva keskkonnajalajäljega majandusharu. Diislikütust kasutavad põllutöömasinad paiskavad õhku süsihappegaasi ja lehmad metaani. Põlde pritsitakse umbrohutõrjeks mürkidega, väetised kurnavad mulda ja jõuavad lõpuks põhjavette.

Põlevkivitööstus on viimaste aastate jooksul oma heitmete koguseid kordades vähendanud.

Kas inimeste tervist on rohkem tapnud raske töö laudas ja põllul või kaevandustes ja elektrijaamades, on omaette uuringu teema. Küll on aga Ida-Virumaa puhul teada, et suured terviseprobleemid tekkisid sajandi alguses, kui korraga tuhandetel elujõus meestel töö ära kadus ja paljud neist pingetest vaevatuna varakult hauda läksid.

Kui kaevandustes, elektrijaamades ja õlitehastes töötavad Eesti püsielanikud, siis põllumajandusest on saamas üha tugevam migratsioonipump, sest võõrtöölisteta jääksid lehmad lüpsmata ja saak põllule. Kui energeetikute ja kaevurite palgatase on pangategelaste ja infotehnoloogide järel kolmandal-neljandal kohal, siis põllumajandustöötajatel tabeli alumises pooles.

Põlevkivitööstuse osakaal Eesti sisemajanduse kogutoodangust on ligemale neli protsenti. Põllumajandusel, kalandusel ja toiduainetööstusel kokku pisut vähem: 3,4 protsenti. Põllumajandus saab igal aastal sadu miljoneid eurosid toetusi Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti maksumaksjatelt. Põlevkivitööstus on tulnud ise toime, maksnud riigile dividenditulu ja muid makse ning tasunud ressursitasusid ka kohalikele valdadele, mis on saanud selle eest elukeskkonda parandada.

Loomulikult on põllumajandusel tähtis roll toidujulgeoleku tagamisel. Sama on põlevkivil olnud aastakümneid ka energiajulgeoleku puhul, mis pole sugugi vähem oluline. Aga nagu toitu on võimalik välismaalt sisse osta, saab sama teha ka elektriga. Olgu inimesed sõnades kodumaise eelistajad kui palju iganes, määrab suurema osa ostuotsuse ikkagi kauba hind. Seetõttu lähevad ikkagi eestimaistest rohkem kaubaks Hispaania kurgid ja Poola õunad. Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt langes eelmisel aastal Eestis toodetud toidukaupade osakaal poodides 56 protsendini.

Samamoodi on ka elektritarbija rahul, kui saab toa valgeks ja telefoni laetud võimalikult odavalt ning talle ei lähe suurt korda, kas tema makstav raha läheb Eesti või mõne Põhjamaa või siinsel turul kvoodivaba elektrit müüvale Venemaa tootjale. Pole kuulnud kedagi nõudmas: andke mulle ainult kodumaist elektrit, olen nõus selle eest rohkem maksma!