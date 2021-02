Jaanuari jooksul kasvas Ida-Virumaa töötute armee poole tuhande võrra

Kui aasta alguses oli töötukassas registreeritud 8013 Ida-Virumaa inimest, siis 31. jaanuariks oli neid juba 8510 ehk 497 võrra rohkem. Töötuse määra kõver on kõigest ühe kuuga roninud 13,2 protsendilt 14 protsendini, mis on ülekaalukalt suurem kui üheski teises maakonnas.

Eesti keskmine näitaja on 8,8, Ida-Virumaale järgnevatel Valgamaal 10,4 ja Pärnumaal 10,3.

Töötute arv Ida-Viru omavalitsustes 1. Narva 3971 2. Kohtla-Järve 2127 3. Sillamäe 793 4. Jõhvi 582 5. Lüganuse 395 6. Narva-Jõesuu 256 7. Alutaguse 208 8. Toila 178 Ida-Virumaal kokku: 8510

Aastaga on Ida-Virumaal töötute arv kasvanud ligemale kahe tuhande võrra ja kahe aastaga ligemale 2700 võrra. Praegune töötuse tase on maakonnas viimase kümne aasta suurim. Oluliselt on mõne aastaga vähenenud ka pakutavate töökohtade arv Ida-Virumaal. Kui 2019. aasta detsembris oli neid 521, siis eelmise aasta lõpus vaid 293.

Tööpuuduse järsu tõusu Ida-Virumaal on põhjustanud Euroopa Liidu kliimapoliitikast tingitud töökohtade kokkutõmbumine põlevkivitööstuses ja riigi nõrk võimekus soodustada selle asemele uute töökohtade loomist ligikaudseltki samas mahus. Viimase aasta jooksul on tööpuuduse tõusu võimendanud ka koroonakriisist tingitud majandustegevuse piirangud, mis on Ida-Virumaad puudutanud tugevamini kui enamikku teisi maakondi.