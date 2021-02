Narva linnavalitsus vaeb munitsipaalasutuste töö tõhusust

"Keegi võib öelda, et see on raha raiskamine, ent kuidas muidu seda tööd objektiivselt teha? Tarvis on sõltumatust," kommenteeris Raik plaani tellida audit kõrvaliselt organisatsioonilt. "Mul on minevikust kogemusi: kui ma sisekaitseakadeemiat juhtima asusin, oli väga suureks abiks asjatundlik ja aus audit, mis andis objektiivse pildi."