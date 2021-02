Narva elektrijaamad püstitasid kahe viimase aasta tootmisrekordi

Elektrijaamu, kaevandusi ja õlitehaseid hõlmava Eesti Energia tütarfirma Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et veebruaris on Narva jaamad suurema osa ajast tootnud üle 1000 megavati elektrit. Järgmise nädala alguses käivitatakse ka lühiajalises hoolduses olev Eesti elektrijaama 4. energiaplokk, mis võimaldab tõsta elektri tootmist Narva jaamades kuni 1300 megavatini. "See oleks maksimum, mida oleme võimelised välja andma," sõnas ta.

Vainola sõnul on Enefit Poweri ülesanne olukorras, kus kogu piirkonnas valitseb elektrienergia defitsiit, hoida oma klientidel tuled põlemas ja toad soojas. "Selliste külmade ilmade puhul on selge, et tuult ei ole ja ka päikest mitte eriti. Võime päris uhked olla, et päris mitmetel tundidel ja päevadel katame ka Soome elektridefitsiiti," märkis ta.