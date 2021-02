Alutaguse hoolekeskuses on koroonasse nakatunud 33 inimest

"Nii saime üsna kiiresti teada, et viirus jõudis meie majja seda positiivse testi saanud elanikku külastanud inimese kaudu. Temagi osutus nakatunuks, ehkki külastuse ajal ta seda ei teadnud ega olnud tal ka mingeid sümptomeid," rääkis hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets.

Loodame, et vaktsiin ikka natuke juba töötab ja haigus kulgeb kergemalt.

Haigestusid ka vaktsineeritud inimesed

"Vaktsineerimise ja nakatumise vahele jäi seitse-kaheksa päeva, tõenäoliselt ei olnud vaktsiin veel jõudnud piisavalt mõjuma hakata," arvas Ets pärast arupidamist terviseametiga. "Loodame, et see vaktsiin ikka natuke juba töötab ja haigus kulgeb kergemalt."

Etsi sõnul tundub praegu, et mullukevadisega võrreldes põetaksegi praegu haigust kergemalt.

"See inimene, kes meilt haiglasse viidi, lubati homme juba koju lasta," ütles ta teisipäeva õhtul.

Hoolekeskuses on nakatunute seas ka üks inimene, kes põdes koroonat kevadelgi. Ja veel üks kevadel põdenu, kelle viimatise testi tulemus oli piiripealne.

Alutaguse hoolekeskuses on vaktsineeritud kõik töötajad ja umbes 70% elanikest.

"Vaktsineerimata on need elanikud, kes ise seda ei tahtnud või kelle tervislik seisund vaktsineerimist ei luba," täpsustas Ets.

Neid, kes jaanuaris esimese doosi said, hakati kolmapäevast alates teist korda vaktsineerima. Muidugi ainult neid, kelle koroonatesti tulemus negatiivne oli, ülejäänutel tuleb enne teise doosi saamist uus testimine ära oodata.

Külastajatele suletud

Kuni uute nakatumisteni olid hoolekeskuses külastused lubatud. Seda muidugi kõiki ettevaatusabinõusid kasutades ning valdavalt külastusalal, et kokkupuuteid vähendada.

31. jaanuarist on keskus külastajatele suletud. Esialgu 14. veebruarini, ent Ets peab tõenäoliseks, et see aeg mõnevõrra pikeneb.