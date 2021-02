Narva muuseum teavitas ametlikult, et nimetatud kuulutuse puhul on tegemist petuskeemiga, mille eesmärk on tööotsijalt raha välja meelitada. End personaliagentuurina esitlevad isikud lubavad vormistada restoraniga Rondeel kulleri töölepingu, ent tööotsija peab neile selle eest maksma 150-200 eurot vahendustasu.

"Narva muuseum ja restoran Rondeel ei ole kuidagi seotud selle tööpakkumisega, mille ainus eesmärk on inimestelt raha välja petta. Palume kõigil oma külastajatel ja klientidel seda infot jagada, et hoiatada internetipetturite eest. Narva muuseum tegi selle kohta politseisse ka avalduse," teatas Narva muuseum.

Avalikest allikatest pärit info kohaselt on domeen flagma.com.ee registreeritud ühe eraisiku nimele. Veebilehe sisu ja kujunduse järgi otsustades on see mõeldud postsovetlike riikide elanikele, kes soovivad leida tööd välismaal. Nii Narva muuseumi restorani Rondeel libatööpakkumine kui ka veel vähemalt 14 väidetavat vaba ametikohta üle Eesti on sellele saidile postitatud Ukrainast Zaporižžjast pärit eraettevõtja V. Romanova nimel.