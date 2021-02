"Meist on saanud ainus iluvaldkonna kool, kes on akrediteeritud kuueks aastaks," rõõmustab Kulkova. "Kuid kõige tähtsam on see, et esimest korda said lisaks riigikoolidele ka eraõppeasutused riiklikult rahastatavaid õppekohti taotleda. Seni said vaid projektis "PRÕM" osalejad meil tasuta elukutse omandada, kuna oleme juba mitu aastat olnud töökohapõhist õpet toetava töötukassa partnerid."