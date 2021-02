Koroonasse nakatumine püsib Ida-Virumaal endiselt riigi suurimana

Nakatumise ulatust näitav uute haigestumiste arv 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul on väikeste kõikumistega püsinud Ida-Virumaal 800 ringis. Eesti keskmiselt oli see reedel 576 ja Ida-Virumaale kõige lähemale jõudnud Järvamaal 749.

Koolikoldeid tuleb juurde

"Kui mõnes linnas lähevad arvud korraks natukene väiksemaks, siis teises hakkavad need jälle kohe tõusma. Üldpildis püsib haigestumise tase Ida-Virumaal endiselt kõrgena. Suurt muutust pole praegu näha," sõnas terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus. Ta lisas, et uusi haigusjuhtumeid tuleb märkimisväärselt nii töökohtadest, pereringist, tervishoiuasutustest kui ka koolidest.

Pärast seda, kui jaanuari teises pooles taastus õppetöö ka põhikooliklassides, on nakatumine koolides Muusikuse sõnul selgelt tõusnud. Praegu on koolidest kõige suurem kolle Kohtla-Järve slaavi põhikoolis, kus viirus on tuvastatud 14 õpilasel ja 11 töötajal. "Peresiseselt haigestunuid on tegelikult veel rohkem, aga need 25 inimest on teadaolevalt nakatunud koolisiseselt," ütles ta, märkides, et mitmed klassitäied õpilasi on määratud ka eneseisolatsiooni.

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul jäävad slaavi põhikoolis kõik klassid peale esimese ja teise klassi uuest nädalast distantsõppele. Nädala pärast algab juba koolivaheaeg.

Muusikuse sõnul on koolides väga keeruline tagada õpilaste hajutatust. "Nakatunud lastel pole enamasti sümptomeid, kuid nad toovad viiruse koju vanematele," sõnas ta, märkides, et viiruse levikut soodustab paratamatult ka see, et koolides töötavad õpetajad paljude eri klassidega. "Nõnda on ka keeruline tõmmata piiri, kes õpilastest on olnud lähikontaktsed ja kes mitte."

Muusikuse sõnul on 14 haigestunut ka Ida-Viru keskhaigla patsientide ja töötajate seas. "Haigla testib küll kõiki sisse tulevaid inimesi, aga paratamatult tuleb ette ka seda, kus test on veel negatiivne ja sümptomeid pole, aga inimene on juba viirusekandja ja -levitaja," selgitas ta.

Peagi algab õpetajate vaktsineerimine

Vaktsineerimise poolest jääb Ida-Virumaa teistest maakondadest ikka veel maha. Reedehommikuse seisuga oli Ida-Virumaal vähemalt esimese vaktsiinisüsti saanud 2,1 protsenti elanikest. Lääne-Virumaal on see näitaja 3, Tartumaal 5,4 protsenti. Ida-Viru haiglad on tõdenud, et kui enamik arste on vaktsineeritud, siis paljud õed, hooldajad ja teised töötajad suhtuvad sellesse skeptiliselt ning on süstist loobunud või selle saamise edasi lükanud.