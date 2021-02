Viimastel päevadel on Ida-Viru päästjatel tulnud korduvalt reageerida gaasiga seotud sündmustele. Nii näiteks teatati 12. veebruari päeval häirekeskusele, et Kohtla-Järvel Vahtra tänavas asuvas korteris on tunda gaasilõhna. Sündmuskohale saabunud päästjad keerasid gaasikraani kinni, tuulutasid ruumi ja käskisid korteriomanikul gaasiettevõttega ühendust võtta.