Ida-Virumaalt valitud riigikogu liige Eduard Odinets küsis neljapäeval parlamendi infotunnis selle kohta, missugused on valitsuse sammud, suurendamaks maakonna elanike vaktsineerimisteadlikkust ja maandamaks hirme. "Muidu me satume jälle sellisesse stereotüüpsesse mõtlemisse, et Ida-Virumaa elanikud on kuidagimoodi teistsugused ülejäänud Eestiga võrreldes ning suhtuvad meie tervisekriisi ja selle lahendamisse teistmoodi kui ülejäänud Eesti," leidis Odinets.