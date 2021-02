Virumaa haridusselts tunnustas eesti keele sõpru

"Kutsun kõiki inimesi vaatama peeglisse ja küsima: "Mida mina olen teinud eesti keele toetamiseks Ida-Virumaal?" Tänasel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud koosviibimisel on kõik need, kes võivad julgelt peeglisse vaadata, sest nemad on teinud ja mitte vähe," ütles Virumaa eesti hariduse seltsi juhatuse liige ja Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.