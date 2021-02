President tunnustas teenetemärgiga seitset tublit idavirulast

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" arendusjuht ja endine Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu, kes valiti viis aastat tagasi Eesti aasta haridusasutuse juhiks. Oma praeguse töö kohta on ta Põhjarannikule öelnud: "See on ikkagi hoiaku kasvatamine. Kuidas kasvatada sellist kodanikku, kes on julge, hakkamist täis, õpib oma vigadest jne. Kuidas siduda see, mida koolis õpetame, sellega, mis tegelikult elus toimub."