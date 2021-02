Terviseamet määras Jõhvi sotsiaalmaja kõik elanikud karantiini

Marje Muusikus sõnul tuli sotsiaalmaja elanikud määrata karantiini, kuna seal on nakatunud kolmandik elanikest ning see arv võib ilmselt veelgi kasvada. "Seal on palju üldkasutavaid ruume. Inimesed on majasiseselt üsna tihedalt kokku puutunud. Sisuliselt on seal kõik lähikontaktsed," selgitas ta märkides, et karantiinita tekiks oht, et väljas liikudes nakatavad nad teisi inimesi.