Vabadussõja ausamba juures kõnelenud Viru jalaväepataljoni ülem, kolonelleitnant Tarvo Luga, tõdes, et praegu on Eestis olukord paljuski samasugune nagu see oli 103 aastat tagasi. "Olukord on keeruline aga ühiselt tegiutsedes, kiiresti, aga mitte tormates, me saame ka sellest tõkkest üle. Võib-olla saja pärast tuletatakse seda samamoodi meelde, nagu meie tuletame paegu meelde rohkem kui saja aasta taguseid sündmusi," ültes Luga soovides kohalolnutele tarkust, julgust ja ühtehoidmist.