Narva koolitoidu kvaliteet peaks uuest õppeaastast paranema

Vajadusest korraldada Narva munitsipaalkoolide õpilaste toitlustaja leidmiseks riigihange on räägitud juba aastaid. Samal ajal on koolides endis kurdetud pakutava toidu kehva kvaliteedi üle ning õpilased on jaganud sotsiaalmeedias fotosid mitte väga isuäratavatest koolilõunatest. Konkurentsi puudumine selles valdkonnas on Narvas viinud selleni, et koolitoidu kvaliteet on seal jäänud eelmise sajandi tasemele.