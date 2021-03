"Mõni aasta tagasi prognoosisid teadlased, et 2020. aastaks on lendorav Eestis välja surnud. Virumaa ja Põhja-Jõgevamaa metsades elab neid praegu siiski veel umbes 200-250. Ent Eesti pisike lendorava asurkond on jagunenud 6-7 üksteisest isoleeritud grupiks, mistõttu on liigi püsimajäämine Eesti metsamaastikus endiselt äärmiselt kriitiline," põhjendas keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Marju Keis, miks on vaja kaitse alla võtta uusi ja laiendada mõningaid praegusi elupaiku.