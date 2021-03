Petitsioon Kiviõli vene kooli toetuseks ilmus kooli Facebooki lehele 26. veebruaril. Seal on öeldud, et Lüganuse valla koolivõrgu korrastamist viiakse läbi kiire tempoga ilma huvigruppide aruteludeta, kuigi see puudutab kõiki valla elanikke. "Reformi tulemuseks võib kujuneda valla ainsa vene õppekeelega kooli − Kiviõli vene kooli sulgemine."