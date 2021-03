Kaubanduskeskused kohanevad viiepäevase töönädalaga

"Valmistume selleks, et kui nädalavahetusel ei saa tulla, siis hakatakse rohkem käima neljapäeva ja reede õhtupoolikutel," ütles Jõhvis asuva Pargi keskuse tegevjuht Marek Järve.

Tema sõnul tähendab teisipäeva õhtul sündinud valitsuse otsus juba eeloleval nädalavahetusel kaubanduskeskustes kõik kauplused peale toidupoodide, apteekide ja esmavahendite poodide sulgeda suuri ümberkorraldusi. "Piirame nädalavahetusel liikumist kogu keskuses. Pargipoolne sissepääs läheb kinni. Turvameeskond saab veelgi suurema pinge peale," sõnas ta.

Järve märkis, et uued piirangud tulevad kaupmeestele väga halval ajal, kuna tavaliselt hakkavad märtsis müüginumbrid pärast aasta alguse madalperioodi tõusma. "Üürnikel on kurvad silmad, aga me ei saa midagi teha," sõnas ta.

Ka Narvas asuvaid Astri ja Fama keskust juhtiva Tarmo Kleimanni sõnul võiks piirangute etteteatamise aeg pisut pikem olla ning koos sellega peaks valitsus käima kohe välja ka leevendusmeetmed. "Kui aasta tagasi oli ettevõtjatel veel rasva kogunenud, siis täna seda enamikul enam ei ole. Ettevõtted lähevad kinni ja inimesed jäävad tööta," tõdes ta.

Ta märkis, et Ida-Virumaal on tavapärane elu olnud halvatud juba mitmeid kuid, aga riigipoolsed toetused jõudsid vaid kitsalt valitud ettevõteteni. "Paljud, kes samuti tegutseda pole saanud ja on kannatanud, on jäänud julmalt ilma. See on ebavõrdne kohtlemine."

Kleimanni sõnul on alates sellest nädalast keskustes rohkem turvamehi, kes kontrollivad ustel maskide kandmist. "Sõnelemist on olnud, aga inimesed hakkavad harjuma ja üldine pilt on parem kui mõned nädalad tagasi. Inimesed võiksid aru saada, et maski ettepanemine ei võta ju tükki küljest, see on meie kõigi endi huvides," ütles ta.