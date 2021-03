Ida-Virumaa perearstid on loiud riskirühmi vaktsineerima

"Ida-Virumaa oli esimeses valikus, kui riskirühmi veebruari algul vaktsineerima hakati. Ja me näeme, et on perearste, kes ei ole alustanud vaktsineerimist," ütles haigekassa esmatasandi teenuse osakonna juht Külli Friedemann, kelle sõnul haigekassa analüüsib praegu neid põhjusi. "Osa perearste olid haiged, osal oli hirm, et ei saa vajalikku arvu patsiente kokku. Aga nüüd on perearstide selts ka nendega tööd teinud," sõnas Friedemann. Ta tunnistas, et oma mõju võib olla ka sellel, et osa Ida-Viru meditsiinitöötajaid asub teises (Venemaa) inforuumis.