Vee-ettevõtetes oodatakse kiiret vaktsineerimist

"Joogivee tarne ja reovee puhastamine võib mõnedes Eesti piirkondades peagi ohus olla, sest vabariigi valitsuse jaoks ei ole elutähtsa teenuse pakkujad endiselt piisavalt tähtsad, et tagada nende kiire vaktsineerimine," pöördus vee-ettevõtete liit (EVEL) valitsuse kriisikomisjoni poole.

Vee-ettevõtetes töötab umbes 1300 töötajat, üle poole neist vanuses 50+ aastat. Nende ülesanne on tagada jaamade pidev toimimine, likvideerida avariisid, paigaldada uusi süsteeme. Lisaks külastab sadakond töötajat iga päev inimeste kodusid ja asutusi ning neli on suur oht nakatuda või levitada koroonaviirust.

Enim mõjutab isolatsioonikohustus

"Aasta lõpus oli meil olukord üsna kriitiline," ütles OÜ Järve Biopuhastus tootmisdirektor Andra Villers. "Haigeid on meil õnneks küll vähe olnud − ainult kolm −, aga paljud on pidanud eneseisolatsiooni jääma."

Villersi sõnul on nende ettevõttes töötajaid niigi vähe ja iga väljalangemine seab töö jätkamise ohtu.

"Oleme tööd ümber korraldanud, ehkki spetsialiseerumine teeb selle keeruliseks. Meie eelarve ei võimalda ka ajutist lisatööjõudu võtta. Oleme oma liidus arutanud, et ehk saaksid vee-ettevõtted omavahel hädaolukorras tööjõudu mujale appi saata, aga spetsiifika on niivõrd erinev, et see ei toimiks."

ASi Sillamäe Veevärk arengujuht Aimeli Laasik ütles, et töötajad neil haiged pole olnud, küll aga nende abikaasad, mis on tinginud isolatsiooni jäämise.

"Väljakutsete peale tuleb muidugi ikka inimeste juurde kohale sõita. Tõsi, väljakutseid on vähemaks jäänud, ise arvan, et võib-olla enam iga pisikese asja pärast ei helistatagi."

ASi Narva Vesi juhatuse liige Renata Metsis ütles, et seni pole koroona ettevõtte tööd oluliselt häirinud.

"Hirm on natuke küll, töötajate vanus on 60 aasta ringis. Mõnigi on pidanud karantiinis olema. Püüame omavahel võimalikult vähe kokku puutuda, kõik kaitsevahendid on muidugi ka olemas."

Nimekirjad ammu olemas

Päästeamet kogus juba mitu kuud tagasi kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide kaudu kokku vee-ettevõtete kriitilise tähtsusega töötajate nimed, kes oma töös klientidega kokku puutuvad.

"Meile teadaolevalt on nimekirjad sotsiaalministeeriumisse jõudnud, kuid valitsuse tasandil ei ole endiselt mõistetud, kui kriitiliselt tähtis on tagada nende kiire vaktsineerimine. Me ei väida, et suur osa juba vaktsineeritutest oleks vähem tähtsad töökohad, kuid näeme selgelt, et valitsus ei mõista hetkel olukorra tõsidust," ütles EVELi tegevjuht Pille Aarma.

Nii Järve Biopuhastus kui Sillamäe Veevärk on oma töötajate nimekirjad edastanud ja sinna kirja saanud inimesed on vaktsineerimisest ka huvitatud.