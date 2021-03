Sillamäel valmis vaimupuudega inimeste kodu

"See kodu on mõeldud inimestele, kes kõige rohkem abi vajavad. Loodud keskkond toetab taastumist ja elanikele pakutakse tegevusi, mis on just neile vajalikud. Samuti jälgitakse, et elanikud võtavad rohtusid, mille arst on neile välja kirjutanud," selgitas Hoolekandeteenuste avalike suhete juht Katrin Pärgmäe.