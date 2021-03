Kohtla-Järve kunstide kooli direktor Anne Mihklep nimetas näituse avamist tänavuse juubeliaasta suurimaks sündmuseks ning avaldas siirast kahetsust, et üritus toimus külalisteta ja esialgu pole võimalik publikut ka pidulikule kontserdile kutsuda. Galeriis viibisid kohal ainult õpetajad ja žürii liikmed, kuid korraldajad lubasid, et näitus jääb avatuks koroonapiirangute kaotamiseni ja kõik soovijad saavad seda oma silmaga vaadata.

Kunstiosakonna juhatajal Aarne Hannil on hea meel, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal sündinud traditsioon pole katkenud ning konkurss kogub hoogu: aktiivselt osalesid nii kohtlajärvelased kui ka noored kunstnikud väljastpoolt meie regiooni.

Sõltumatu žürii pidi sadakonna pildi hulgast valiku tegema "pimesi" − elukutselised kunstnikud ei teadnud, kus kelle tööd on. Kohtla-Järve kultuurikeskuse tarbekunstistuudio juhataja Jurate Kastritskaja sõnul ei olnud see lihtne ülesanne.

"Oluline pole mitte niivõrd see, mida on kujutatud, kuivõrd see, kuidas seda on tehtud. Vaatad pilte ja tunnetad, et oleks nagu suurepärane esitus, kuid ei kõla... Teisel pildil aga on vastupidi midagi arusaamatut, aga muusika kõlab," selgitab ta. "Vanemas rühmas jõudsime kohe ühisele otsusele, keskmises ja nooremas rühmas pidime konsensust otsima."