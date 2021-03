Häirekeskuse ida keskuse koormus on viimastel nädalatel tunduvalt kasvanud ning seda just kiirabi väljakutsete puhul. Kui varem on Ida-Virumaal olnud nädalas keskmiselt umbes 700 kiirabi väljasõitu, siis viimasel kahel nädalal on neid olnud ligikaudu 800.