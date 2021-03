Jõhvi ootab vallaelanikelt kaasava eelarve ideid

Kaasava eelarvega saab ellu viia projekti, mille vallaelanikud on ise välja pakkunud ja valinud. Kindlasti saab leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale. Eeldus on, et plaanitav ettevõtmine leiab avalikku kasutust ja sel on positiivne mõju vallakeskkonnale. Ettevõtmine ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid vallaeelarvele järgnevatel aastatel.