Rühm entusiaste on algatanud projekti, mille eesmärk on taashoonestada Vana-Narva kvartal, kopeerides 1940. aasta hooneid ja tänavaid. Narvalastel palutakse panustada projekti esimesse etappi neile jõukohane summa, veenmaks suurinvestoreid, et kohalikud inimesed on asjast huvitatud.