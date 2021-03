Üle 600 Eesti Energia eesliinitöötaja saab lähinädalatel koroonavaktsiini

Ettevõtte juhi Andres Vainola sõnul vaktsineeritakse lähinädalatel neljas jaos veidi enam kui 600 eesliinitöötajat. Nende seas on elektrijaamade operaatorid, laadimispunktide dispetšerid ja mitmete teiste ametite esindajad, kellest sõltub, et Eestis oleks tagatud elektrienergiavarustus.

Vainola sõnul on valdav osa eesliinitöötajatest kaitsepookimisega nõustunud. "Me korraldasime hiljuti ka doktor Arkadi Popovi esinemise töötajatele, ta rääkis väga kujukalt lahti vaktsineerimisega seotud küsimused. Selle tulemusel nõustusid end vaktsineerima nii mitmedki inimesed, kes olid varem selle vastu või kõhklesid," ütles ta.

Ettevõte hakkas alates neljapäevast teavitama töötajad, kes on oodatud koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Kutse saadetakse töötajatele, kes on elutähtsa teenuse osutajateks ning on andnud omapoolse nõusoleku.