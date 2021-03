Ida-Virumaa üle 65aastased suhtuvad vaktsineerimisse leigelt

Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Anna Medvedeva sõnas, et haiglas valmis digiregistratuuri kaudu aegade broneerimise võimalus eelmise nädala algusest ning üle 65 aasta vanuste inimeste sihtrühma vaktsineerimist alustati juba nädala sees. Seda võimalust kasutas ligikaudu paarsada inimest, aga ligemele 500 doosi on veel soovijate ootel. "Vaktsineermise ajad on ka selleks nädalaks avatud. Ootame, et inimesed registreeruksid ja tuleksid," sõnas ta.