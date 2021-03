Eesti Vabariik eesotsas president Kersti Kaljulaidi ja siseministeeriumiga on juba varasematel aastatel ja aastakümnetel juhtinud Narva tähelepanu sellele, et kommunistidest punamõrtsukate Albert-August Tiimanni ja Ants Daumani nimi tuleks linna kaardilt kõrvaldada. Kohanimeseadus ütleb samuti, et "kohanimi ei või olla sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga".