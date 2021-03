Nädalavahetusel vaktsineeritakse täiendavalt Ida-Virumaa 70aastaseid ja vanemaid inimesi

Sellel nädalavahetusel oodatakse Narvas, Sillamäel ja Narva-Jõesuus 70aastaseid ja vanemaid inimesi vaktsineerima, inimestel on võimalus aeg telefoni teel või digiregistratuuri vahendusel broneerida, teatas haigekassa neljapäeva hommikul

Kokku vaktsineeritakse laupäeval ja pühapäeval kolmes asukohas ligikaudu 2000 doosi Moderna COVID-19 vastast vaktsiini. Vaktsineerijateks on Narvas Narva Haigla ja Narva Perearstikeskus, Sillamäel vaktsineerib inimesi Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus (perearstid) ja Narva-Jõesuus vaktsineerib riskirühma inimesi haigekassa lepingupartner Tervisekeskus Corrigo.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et sel nädalavahetusel vaktsineeritakse 70aastaseid ja vanemaid oma terviseseisundi ja vanuse tõttu riskirühma kuuluvaid patsiente, sest Ida-Virumaal on nakatumisnäitajad olnud pikalt, juba jõuludest, väga kõrged ning vaktsineerimine on parim võimalus eakate COVID-19 haiguse eest kaitsmiseks. „Oluline on teada, et inimesel on võimalik vaktsineerimisaeg saada mitut moodi, esmalt on võimalus aeg broneerida digiregistratuuris digilugu.ee, helistada allolevatel telefoninumbritel, kuid perearstidki helistavad inimesi läbi. Ehk kasutusel on mitu võimalust selleks, et inimesi vaktsineerima kutsuda,“ lisas Parv.

Narva haigla planeerib nädalavahetusel vaktsineerida kuni 800 inimest, Narva Perearstikeskus 400 inimest, Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus 100 ja Tervisekeskus Corrigo koostöös Sillamäe perearstidega 400. Oluline on teada, et seal, kus inimene sai esimese doosi vaktsiini, saab ta teha ka teise doosi.

Vaktsineerimisaega on võimalik broneerida ka allolevatel telefoninumbritel ise, samuti tuleks nädalavahetusel helistada samal numbril, kui vaktsineerimisele ei ole võimalik minna.

Narva haiglas saab aja broneerida telefonil 356 1144.

Narva Perearstikeskusesse saab helistada numbril 35 614 50.

Narva-Jõesuus vaktsineerib Tervisekeskus Corrigo. Broneerida saab üleriigilises digiregistratuuris ja nädala sees kella 8.00-16.30 telefonil 333 1100 ning nädalavahetusel telefonil 5389 3520.

Sillamäe Kajaka Arstiabikeskusega saab ühendust registratuuri telefonil 392 5805.

Kokku on Narvas perearstide nimistutes 70 ja vanemaid riskirühma patsiente perearstide nimistute järgi ligikaudu 6200 inimest. Narva-Jõesuus on selliseid patsiente ligikaudu 250 ja Sillamäel ligikaudu 1600.

Vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele leiab vastuseid lehelt kriis.ee või numbrilt 1247, konkreetsemate enda tervist puudutavate küsimuste korral saab pöörduda oma perearsti või üleriigilise perearsti nõuandetelefoni 1220 või 634 6630 poole.

Kuidas broneerida digitaalselt aeg COVID-19 vaktsineerimisele?

• Logi sisse üleriigilisse digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee<http://www.digiregistratuur.ee/> või www.digilugu.ee<http://www.digilugu.ee/>).

• Autendi end kas Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

• Kui oled hetkel vaktsineeritavate inimeste sihtrühmas, siis ilmub sisse logimisel avalehele sellekohane teavitus.

• Liigud automaatselt edasi vabade aegade otsinguvaatesse, kui tervishoiuteenuse osutaja on oma ajad avalikuks teinud.

• Pärast endale sobiva vaba aja leidmist, saad selle läbi üleriigilise digiregistratuuri broneerida.

• Mine kindlasti vaktsineerimisele õigeks ajaks kohale või teavita vaktsineerivat asutust esimesel võimalusel, kui mingil põhjusel ei õnnestu vaktsineerimisele kokku lepitud ajal kohale minna.