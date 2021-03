Kohtla-Järvel oodatakse taas aasta ema kandidaate

Kohtla-Järve aasta ema kandidaadiks võib esitada emasid ja vanaemasid, kes on tublid linnaelanikud ning on oma pere kõrvalt panustanud energiat kogukonna arengusse ja tegutsevad või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on väljapaistvad saavutused ning tema tegevused on eelmisel aastal olnud positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka kogu Kohtla-Järve linnale. Lähemalt saab konkursi tingimustega tutvuda linna veebilehel www.kohtla-jarve.eе.