Hooldekodu põlengu Aa külas põhjustas rike elektrisüsteemis

"Menetluse käigus on seni viidud läbi rohkelt ekspertiise ning tehtud muid menetlustoiminguid, et tuvastada ennekõike tulekahju tekkepõhjus ning selle kulg," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Liina Pikma sõnul on kogutud andmetele tuginedes alust arvata, et suure tõenäosusega tekkis tulekahju rikkega elektripaigaldise kasutamise tagajärjel. "Rike seisnes ühe toa välisseina pistikupesas olnud kruviklemmi ja sellega ühendatud juhtmesoone halvas ühenduses. Tulekahju tekkimist muul põhjusel ei saa küll lõpuni välistada, kuid tulekahju arengut ning selle järel tuvastatud kahjustuste tekkimise asjaolusid arvestades on see vähetõenäoline," sõnas Pikma.