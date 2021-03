Jõhvi plaanib kesklinna uut ja suuremat mänguväljakut

Vallavalitsuse arhitekt Natalia Abel selgitas, et volikogu liikmetelt lähtuvate soovide kohaselt võetakse praegune mänguväljak maha ning samale kohale ja selle kõrvale jäävale kinnistule, mille vald ostis eelmisel aastal ettevõtja Roman Villolt, rajatakse uus suur nüüdisaegne mänguväljak.

0,6 hektari suurusele alale on plaanitud eraldi alad väikelastele, puudega lastele, suurematele lastele ja ka täiskasvanutele. Abeli sõnul on vajalik mänguväljaku projekteerimisse kaasata ka maastikuarhitekt, et uus mänguväljak sobituks keskkonda kõrvalasuva kiriku ja kirikupargiga.