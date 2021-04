Suri Jõhvi aukodanik ja seltsielu eestvedaja Eugen Vaher

Jõhvi ja Ida-Virumaa pensionäride ühendus märgivad järelhüüdes, et Eugen Vaher oli ülimalt siiras ja heatahtlik, alati abivalmis, huumorimeelne ja südamlik inimene, kes vedas kohalike pensionäride seltsielu alates 1994. aastast kuni elupäevade lõpuni. Tänu tema eestvedamisele tegutsevad ühenduses draamaring Mask, vokaalansamblid Vanad Viisid ja Elulõng, instrumentaalansambel Omad Poisid, rahvatantsuansambel Värten ja kodukultuuriring Kudum.

Eugen Vaher õppis finantsistiks, kuid tegi kogu elu kultuuritööd. 80 aasta juubeli eel Põhjarannikus ilmunud loos märkis ta, et on oma arvepidamise põhjal esinenud rahva ees 14 500 korda. Ta tegi oma elus rahvatantsu, laulis nii ansamblis, kooris kui solistina; ta lavastas teatritükke ja mängis neis ise; lõi trummi ja pani kontrabassi kõlama; korraldas lugematul arvul üritusi. Muu hulgas pidas ta ka Jõhvis asunud rajooni kultuurimaja direktorit ametit. "Jõhvis sai ikka üritusi tehtud nii, et seda rahvalikku poolt oleks rohkem ja Eesti jääks kõlama," meenutas ta nõukogude ajal korraldatud üritusi.