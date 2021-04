Stockholmis toimunud võistlustel oli Jefimova juba eelnevatel päevadel püstitanud Eesti rekordi nii 50 meetri kui ka 200 meetri rinnuliujumises. Pühapäeval 100 meetri rinnuliujumises näidatud 1.06,82 on aga juba täielik maailmaklass. Näiteks Rio olümpial oleks sellise ajaga saanud sel distantsil kuuenda koha. Euroopa tänavuses hooaja edetabelis on see neljas tulemus. Täiskasvanute arvestuses. Jefimova on laps, kes sai alles detsembri lõpus 14aastaseks. Maailmarekordist lahutab vähem kui 2,7 sekundit.