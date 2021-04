Narvalastele teeb muret linna haljastute saatus

Eelmisel nädalal kerkis sotsiaalvõrgustikes pahameeletorm, kui ajaloolist Hahni treppi kaunistanud karjala männid Narva linnavalitsuse linnamajandusameti tellimusel maha võeti. "Palju aastaid moodustasid need elava koridori ning kasvasid nii suureks, et olid varikatuseks iga pingi kohal. Ehk pidanuks nende eest hoolitsema, neid vormima? Kuid nüüd on, nagu on, õigemini neid polegi enam," kirjutas narvalane Roman Kopõlov Facebookis.