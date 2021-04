"Oleme lõppenud hankega väga rahul," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin. "Ettevõtted olid aktiivsed: laekus kuus pakkumisümbrikut. Kuid peamine on see, et remonditööde maksumus tuli plaanitust tunduvalt madalam: algul arvestasime 12,5 euroga ruutmeetri kohta, kuid lõpptulemusena on see 10,95 eurot ruutmeetrist. Tänu sellele saame korda teha kavandatust rohkem teelõike: ligikaudu 13 000 ruutmeetrit."