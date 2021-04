Munitsipaalne aktsiaselts Narva Vesi avaldas oma kodulehel teate, et ettevõtte nõukogu on välja kuulutanud avaliku konkursi juhatuse liikme ametikoha täitmiseks. Eesti juhtivatest tööportaalidest sellist kuulutust ei leia, ehkki tegemist on ametikohaga, mille eest makstav töötasu võib olla suurem kui linnapeal või ministril.