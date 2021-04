Lisaks katuse rekonstrueerimisele hõlmas see hange üsna ulatuslikke elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remonditöid. Veršinini sõnul peab nüüd mõtlema, kas tuleb hakata projekti muutma, jagada see etappideks või leida mõni muu lahendus. Katus on vaja aga kindlasti korda teha, kuna see ei vasta tänapäeva nõuetele ja laseb läbi palju soojust, mistõttu on jää tootmise kulud suured.