Kauksi Oja loodusraja tallasid RMK töötajad sisse ligi 20 aastat tagasi. Kohalik elanik Annely Oone avastas selle oma koduukse alt alles eelmisel koroonakevadel ja vaimustub rajast siiani. "Männimetsa alune on jalutajale mõnus puhas, pole võsa ega risu. Ja see, kuidas oja sügavas augus sinka-vonka lookleb, on uskumatu vaatepilt."