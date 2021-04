Põllumehed seilavad juba mõnda aega keskkonnahoiu lainel

Endine maaeluminister ja kauaaegne Ida-Virumaa taluliidu juht Arvo Aller üteb, et põllumajanduses ei ole roheline pööramine midagi uut: "Põllumehed on juba kümmekond aastat teadlikult oma tegevusi keskkonnahoidlikumaks muutnud, enamik neist rohelisema mõtteviisi ja tegevuse suunas liikunud. Juba varem on loodud keskkonda hoidvaid tegevusi soodustavad toetused: keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja mahetoetus."

Ärakeelamine eeldab alternatiive

Rohepööre põllumajanduses tähendab Alleri sõnul täpsemat ja sihitumat taimekaitsevahendite, väetiste ja ka seemnete kasutamist. Nõnda muutub põllumajandus keskkonnahoidlikumaks ja suureneb keskkonna mitmekesisus.

"Muutustest kardetakse kõige rohkem seda, et hakatakse mitmesuguseid materjale, näiteks taimekaitsevahendeid, lihtsalt ära keelama ja turul ei ole analoogset preparaati, millega umbrohtu, taimehaigusi ja putukaid tõrjuda ning sellega taimi säästa. Selline lausaline keelamine ei ole kindlasti otstarbekas, küll aga räägitakse mõningate toimeainete, näiteks glüfosaatide keelamisest. Juba mõnda aega töötatakse välja uusi, keskkonnale ohutumaid taimekaitsevahendeid, esimesi tulemusi on loota juba sel aastal."

Hind on juba piiranud

Kindlasti seostub rohepöördega väetiste kasutamine, täpsemalt väetisekoguste vähendamine ja toiteelementide täpne arvestamine.

"Eestis on väetised nii kallid, et põllumees juba praegu kalkuleerib väga täpselt oma väetamist; üldjuhul ei panda põllule midagi rohkemat, kui taim ära tarbib. Kui väetiste kasutamise tase oluliselt kukub, siis hakkavad taimed tarbima mullas olevaid toitaineid ja mullad muutuvad vaesemaks. Kahe-kolme aasta pärast on saagikadu juba väga märgatav."

Aller täpsustas, et loomulikult tuleb ka viljavahelduse ja külvikorra võtteid kasutada, aga saagitaset saab hoida ikkagi mineraalväetistega.

Mahetootjad toetuseta toime ei tule

Mahetootjaid teeb murelikuks Euroopa Liidus seatud siht, et aastaks 2030 peaks kogu põllumajandusmaast veerand olema mahepõllumajandusmaa.

Eestis pole mureks selle saavutamine − meil on osakaal juba praegu 23% −, vaid tulevikus konkurentsis püsimine.

"On selge, et kui pakkumine kasvab, siis hinnad lähevad allapoole. Mahevilja hind on juba praegu tavavilja tasemeni kukkunud. Meil läheb kogu teravili eksporti. Oluline on leida lisavõimalusi, kuidas vilja kohapeal väärindada, aga see pole nii lihtne. Nisust saaks näiteks erinevaid proteiine eraldada. Ühest kultuurist saab teha ühte asja, aga kui sellele spetsialiseeruda, mida siis teistega teha?" autleb Aller.

Kui Euroopa Liit tahab mahemaa osakaaluga 25 protsendini jõuda, tuleb tootjatele tagada hinnakompensatsioon.

Ja ka siis ei saa välistada, et mõned mahetootjad otsustavad tavatootmise juurde tagasi pöörduda.

Seda, et uued nõuded ajendaksid põllumajandustootjaid oma tegevust sootuks lõpetama, Aller ei usu.

"Kui keegi lõpetab, siis on tal ikka mingid muud põhjused. Ma ei usu ka seda, et maad kasutamata jääksid: kui keegi tootmise lõpetab, tuleb tema asemele teine."

Reostust vähemaks