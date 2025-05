Toila pritsikuur jätkab kohalike elanike loomingu väljapanemist

Joonas Sillat on droonindusega tegelnud viis aastat. Ta on filminud ja pildistanud nii Toila valla sündmusi kui ka Ida-Virumaa kauneid kohti. Näiteks Valaste juga, Selisood, Aidut, mere- ja järverandu. Nüüd on aerofotod väljas Toila pritsikuuris, mis on avatud reedeti kella 17-19 ja laupäeviti kella 16-19. Näitust toetab kultuurkapital.