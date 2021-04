"Läbirääkimised sobiva laeva üle praegu veel käivad, kuid sellel saab olema kaks tekki, millest ülemine on avatud. Laev mahutab ca 100 inimest ning seal avatakse ka puhvet. Laevasõidu ajal on võimalik mobiilsest audiogiidist kuulata infot vaatamisväärsuste ja piirkonna ajaloo kohta," rääkis ettevõtja.

Kaspar Eisel (pildil vasakul) ja tema 30meetrise luksusjahi Mojito meeskond on Narvas juba tuntud: 2018. aasta suvel osalesid nad sealsel muusikafestivalil "Baltic Sun". FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Eisel ja tema 30meetrine luksusjaht Mojito on Narvas juba tuntud, kuna 2018. aasta suvel osalesid nad sealsel muusikafestivalil "Baltic Sun".

Narva ja Narva-Jõesuu vaheline regulaarlaevaliin oli populaarne nii sõjaeelsetel aastatel kui ka sõjajärgsel nõukogude ajal. Laevaühenduse taastamise idee on olnud õhus palju aastaid.

"Pommuudis!" kommenteeris seda uudist oma Facebooki lehel Narva linnapea Katri Raik. Tema sõnul on juba teada, et edasi-tagasisõit hakkab maksma 15 eurot, üks ots 10 eurot.

"Mina olen rõõmus. See on üks uus põhjus sel suvel Narva tulla. Kui juba regulaarne laevaliin tuleb, siis luban, et mina teen igal nädalavahetusel korra ka tasuta ekskursiooni või leian endale asenduse," lubas linnapea.