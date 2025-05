ÜKS KÜSIMUS Kuidas mõjutab automaks maaelanike poeskäimise võimalusi?

Pigem ma näen suure murekohana nende inimeste olukorda, kes autot kasutada ei saa, olgu selleks eakad, tervislikel põhjustel liikumispiiranguga inimesed või need, kellel lihtsalt juhiluba puudub. Seetõttu on esmatähtis tagada neile alternatiivsed teenusele ligipääsu võimalused.

Ühelt poolt on see kvaliteetne ja kasutaja vajadustest lähtuv ühistransport. Tegeleme regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordireformiga, mille keskmes on eri transpordiliikide parem ühendamine, ühtne piletisüsteem ja reisijateekonna mugavamaks muutmine.