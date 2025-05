ERIK GAMZEJEV Riigi külaskäigud Ida-Virumaale peaks saama püsivaks kohalolekuks

Samade eesmärkide kindlustamiseks ongi oluline tugevdada Eesti riigi kohalolekut Ida-Virumaal, kus osale elanikest sümpatiseerib rohkem Ukrainas inimesi tappev ja nende kodusid hävitav Vene riik kui see riik, kus nad ise on püsielanikud. Üheks järjekordseks lakmuspaberiks on seegi, kui palju inimesi koguneb sel reedel Narva jõe äärde kaasa elama teiselt kaldalt Venemaa poolt narvalastele suunatud propagandaüritusele.

Praktilises elus tähendab riigi kohaloleku suurendamine eelkõige riigiasutuste olemasolu. Mida rohkem neid on, seda tugevam on Ida-Virumaal ka eestimeelsus ja paremini hoitud põhiseaduslikud eesmärgid. Seda mõistsid väga hästi kohe pärast Eesti iseseisvumise taastamist Ida-Viru maakonnakeskuse Jõhvi juhid. Selle väikse omavalitsuse liidrid on näinud hirmsalt vaeva selle nimel, et Jõhvis oleks ja kasvaks kaitseväelinnak, et siia rajati kontserdimaja ja vangla. Nad on viimasel aastal pidanud tulihingelist võitlust selle nimel, et Jõhvist ei kaoks maakohus.

Tänu riigiasutustele on Jõhvis märksa suurem ka nende elanike osakaal, kes seisavad siin eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest. Eesti keelekeskkond on tugevam kui Narvas või Kohtla-Järvel. Ida-Virumaal elavad Eesti pered on andnud ka tugeva panuse lõimumisse, arvestades, et lasteaedades ja koolides on nende lapsed õppinud kõrvuti nende lastega, kes on pärit venekeelsetest peredest.